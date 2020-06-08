Украина

Защитник луганчан прокомментировал игру против Колоса.

Никита Каменюка остался доволен выступлениями Зари в поединке чемпионата Украины и поблагодарил болельщиков команды.

"Мы взяли три очка и это самое главное я считаю. Показали, что мы команда и мы можем держать удар.

Я очень хотел забить и принести пользу команде. Но главное то, что мы сыграли на ноль и добыли победу. Вот это самое главное.

Болельщики около стадиона? Да, я слышал, что нас поддерживали. Тяжело играть без болельщиков. Ещё раз повторю, что мы играем для наших болельщиков и им благодарны. И тем, кто у экранов телевизоров, и те, кто был за пределами стадиона", — приводит слова Каменюки официальный сайт луганчан.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Заря — Колос.