Украина

Football.ua представляет анонс матча 25-го тура чемпионата Украины.

В 25-м туре первенства УПЛ занимающая второе место Заря в Запорожье примет явного аутсайдера первой шестерки — Колос.

Заря — Колос

Суббота, 6 июня, 17:00. Запорожье, Славутич-Арена. Арбитр — Анатолий Абдула (Харьков). Прямая трансляция на телеканале УНИАН

В первом туре после возобновления чемпионата Украины и Заря, и Колос потерпели обидные поражения. Луганчане, вместо того, чтобы оторваться от преследователей, уступили Александрии, пропустив единственный мяч с сомнительного пенальти в компенсированное время матча. Колос же, хоть и выглядел достойно в домашней встрече против Десны, не устоял против соперника, превосходящего его в классе.

Учитывая, что Заря опережает Десну и Динамо лишь по дополнительным показателям, а Александрия отстает от этой троицы лишь на три очка (сыграет против Динамо), то, чтобы гарантировать себе сохранение второй строчки, команда Виктора Скрипника должна только побеждать. Колос, сенсационно завершивший первый этап чемпионата в первой шестерке, отстает от пятого места на 17 очков, однако амбиции команды не позволяют игрокам относиться к поединкам без должной самоотдачи.

Очередное тестирование игроков Зари показало, что зараженных в команде нет, и луганчане приступили к подготовке — сообщил официальный сайт клуба.

На своей тренировочной базе в Великом Луге Заря не только напряженно работала перед ответственным поединком, но и поздравила с 35-летием своего капитана Никиту Каменюку.

В составе Зари матч из-за дисквалификации пропустит Богдан Михайличенко, удаленный в матче прошлого тура против Десны. Больных и травмированных нет, правда, Никита Шевченко, Сергей Майборода и Максим Казаков, долгое время пребывавшие в лазарете команды, тренируются по индивидуальной программе, и в поединке, естественно, принять участие не смогут.

Что касается Колоса, то новичок УПЛ готовился к выезду в Запорожье на своей базе в Коваливке. Как заявил главный тренер Колоса Руслан Костышин, его команда еще не вышла на должный уровень готовности, но настроена дать бой претенденту на путевку в Лигу чемпионов.

Из-за дисквалификаций в матче 25-го тура Колосу не смогут помочь Владислав Емец и Кирилл Петров.

Интересные факты

– Заря и Колос провели между собой два официальных матча, которые завершились победами луганчан с общим счетом 5:1.

– Заря проведет 280-й домашний матч в рамках первенства УПЛ.

– Первый пропущенный мяч станет для хозяев 800-м в чемпионатах Украины.

– Колос не играет вничью в УПЛ с 28 сентября 2019 года: 5 побед и 11 поражений.

– Аналогичная серия Зари насчитывает 14 матчей — 10 побед и 4 поражения.

– Колос пропускает в чемпионате на протяжении семи последних матчей (клубный антирекорд) — 17 голов.

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