Украина

Нападающий луганчан поделился впечатлениями от поединка против Колоса.

Владислав Кабаев отметил, что Заре довольно трудно дается игра в большинстве, а также заявил, что луганчане собираются побеждать в каждом матче.

"О чем говорили в перерыве? О том, что первый тайм нам удался. А во втором тайме, ведя в счёте, чуть подсели. Хотя нас предупреждали, что расслабляться не нужно, ведь Колос попытается отыграться. Опять же, почему-то нам сложнее играть в большинстве. Но мы работаем над устранением этой ошибки.

Тяжело входить в сезон, как и всем командам. Это была лишь вторая игра. Теперь впереди лобовая и принципиальная игра с Динамо. У нас есть желание побеждать в каждой игре", — приводит слова Кабаева официальный сайт Зари.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Заря — Колос.