Украина

Президент киевлян прокомментировал слухи вокруг клуба.

Президент Динамо Игорь Суркис поделился своим мнением о слухах в СМИ относительно нового тренера для команды.

"Есть одно золотое правило, испытанное жизнью – никогда не давай советы, когда тебя об этом не просят. Тем более – навязчивые советы. Эта истина применима и в случае с моим выбором тренера для Динамо.

Всем большое спасибо за беспокойство, но в подобных рекомендациях я не нуждаюсь. Прошу не мешать команде тренироваться. Поэтому предлагаю сменить тему", – приводит слова Суркиса официальный сайт клуба.

На данный момент Динамо делит вторую строчку с Зарей, отставая от лидирующего Шахтера на 16 очков.

Ранее Суркис заявлял, что в дисквалификации Беседина нет вины игрока.