Украина

Полузащитник Динамо Виктор Цыганков приступил к полноценным тренировкам.

Вице-капитан Динамо Виктор Цыганков готовится с остальными игроками к матчу первенства УПЛ против Зари — сообщил официальный сайт киевлян.

Цыганкова больше не беспокоят болевые ощущения, и он присоединился к общей группе.

Из-за повреждения передней поверхности бедра Виктор пропустил матчи Динамо против Шахтера и Александрии.

В нынешнем сезоне Цыганков провел за Динамо 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей.

Матч Заря — Динамо состоится в субботу, 13 июня. Ранее сообщалось, что УПЛ изменила время начала матча.