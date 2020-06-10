Полузащитник Динамо Виктор Цыганков приступил к полноценным тренировкам.
Виктор Цыганков, фото ФК Динамо
10 июня 2020, 14:25
Вице-капитан Динамо Виктор Цыганков готовится с остальными игроками к матчу первенства УПЛ против Зари — сообщил официальный сайт киевлян.
Цыганкова больше не беспокоят болевые ощущения, и он присоединился к общей группе.
Из-за повреждения передней поверхности бедра Виктор пропустил матчи Динамо против Шахтера и Александрии.
В нынешнем сезоне Цыганков провел за Динамо 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей.
Матч Заря — Динамо состоится в субботу, 13 июня. Ранее сообщалось, что УПЛ изменила время начала матча.