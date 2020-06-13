Украина

Первый африканец в истории ковалевцев может вскоре дебютировать за команду.

В начале июня Колос объявил о заключении контракта с сенегальским нападающим Мамаду Данфа. Руслан Костышин уже отмечал, что это подписание на перспективу, но не исключено, что футболист появится на поле уже в ближайшей игре.

"Данфа тяжело понимать все тактические требования, но потихоньку он будет прибавлять. Посмотрим, может и с Шахтером дебютирует. Это футболист на перспективу, в первую очередь", - заявил Костышин Футбол News.

Хавбек Колоса Олег Ильин заверил, что ковалевцы готовятся к Шахтеру так же, как и ко всем остальным матчам.

Матч Колос – Шахтер начнется 14 июня в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. В предыдущей встрече Шахтер победил со счетом 4:3.