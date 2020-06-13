Украина

Наставник Ворсклы высказался о ничьей в поединке против Мариуполя.

В поединке 26-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь сыграл вничью с Ворсклой (1:1). Главный тренер полтавского клуба Юрий Максимов прокомментировал результат этой встречи, назвав главные проблемы в своей команде.

"Игра была равной. Мы уже вторую игру кряду выигрываем 1:0, но не можем удержать этот счет. Прекращаем играть, где-то "садимся". Сегодня мы лучше выглядели по сравнению с матчем против Львова".

"Выигрываем 1:0, но пропускаем… В целом, игрой доволен. Теперь главное, чтобы футболисты восстановились. У нас не такая большая лавка, пошли травмы, карточки. Это наша самая главная проблема".

"У нас есть обойма футболистов, которые вытягивают игры. Это 13-14 футболистов, на которых держится команда. А их должно быть 25", — приводит слова Максимова официальный сайт Мариуполя.

Смотрите видео голов и обзор поединка Мариуполь — Ворскла на Football.ua.