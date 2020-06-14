Украина 14 июня 2020, 17:54 Шахтер поддержал травмированного Исмаили На матч против Колоса игроки Шахтера вышли в футболках с изображением защитника Исмаили. Фото ФК Шахтер 14 июня 2020, 17:54 В матче 26-го тура чемпионата Украины против Колоса Шахтер решил поддержать травмированного защитника Исмаили. Игроки чемпиона Украины вышли на поле НСК Олимпийский в футболках с изображением бразильца и надписью "Исма, мы с тобой". Посмотреть эту публикацию в Instagram Мы с тобой, @ismaily_31! 🙏🏻⚒🧡 Возвращайся скорее! ⠀ We are with you, @ismaily_31! 🙏🏻⚒🧡 Come back soon! ⠀ Ми з тобою, @ismaily_31! 🙏🏻⚒🧡 Повертайся швидше! ⠀ #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #FCShakhtar #FCSD #1936 #Україна #Ukraine #Украина #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #КолосШахтар #KolosShakhtar #КолосШахтер #Ісмаїлі #Ismaily #Исмаили Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar) 14 Июн 2020 в 6:43 PDT У Исмаили повреждение передней крестообразной связки колена, и после операции ему понадобится на восстановление 6 месяцев. Люди Исмаили Команды Шахтер Источники ФК Шахтер (Донецк) Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте