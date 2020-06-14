Украина

На матч против Колоса игроки Шахтера вышли в футболках с изображением защитника Исмаили.

В матче 26-го тура чемпионата Украины против Колоса Шахтер решил поддержать травмированного защитника Исмаили.

Игроки чемпиона Украины вышли на поле НСК Олимпийский в футболках с изображением бразильца и надписью "Исма, мы с тобой".

У Исмаили повреждение передней крестообразной связки колена, и после операции ему понадобится на восстановление 6 месяцев.