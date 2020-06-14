Украина

Хавбек Динамо высказался об эпизоде матча с Зарей, в котором капитан его команды получил травму.

Капитан киевского Динамо Сергей Сидорчук не смог доиграть поединок против Зари, который завершился победой "бело-синих" (3:1), из-за травмы. На 79-й минуте встречи полузащитник луганчан Ловро Цвек пошел в грубый отбор против Сидорчука прямой ногой, за что получил красную карточку.

Полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич поведал о состоянии своего одноклубника, которому диагностировали глубокую рваную рану.

"Я как раз был на поле, недалеко от места, где произошло столкновение. Посмотрел на его ногу, и прямо скажу, выглядела она не очень хорошо. Было много крови, и мы все тогда поняли, что это красная карточка для соперника".

"Поддержали Сережу, сказали, что все будет хорошо. Слава богу, что обошлось без перелома ноги. Дней десять он, конечно, пропустит, а потом посмотрим, какая будет ситуация. Надеюсь, капитан скоро вернется на поле", — приводит слова Вербича официальный сайт Динамо.

Смотрите видео голов и обзор матча Заря — Динамо на Football.ua.