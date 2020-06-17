Украина

Сам турнир будет сыгран с 12 по 23 августа в столице Португалии — Лиссабоне.

УЕФА выбрал дату проведения жеребьевки финального турнира Лиги чемпионов – 10 июля, сообщает L`Equipe. В столице Португалии пройдет "финал восьми" – все матчи ЛЧ, начиная со стадии четвертьфинала.

На данный момент в 1/4 финала уже вышли четыре команды: ПСЖ, Атлетико, Аталанта и РБ Лейпциг. Еще четыре определятся в противостояниях Ювентус – Лион (счет после первого матча – 0:1), Барселона – Наполи (1:1), Бавария – Челси (3:0) и Манчестер Сити – Реал (2:1).

Официально подвердить дату жеребьевки могут сегодня, 17 июня, после видеоконференции УЕФА.

"Финал восьми" Лиги Европы планируют сыграть во Франкфурте-на-Майне. Шахтер в первом матче 1/8 финала обыграл на выезде Вольфсбург 2:1.