Украина

Голкипер вывел киевлян на поединок против Миная с капитанской повязкой.

Денис Бойко стал 54 игроком, который выводил Динамо на поле с капитанской повязкой за время независимой Украины, сообщает официальный сайт киевлян.

До него почетную миссию выполняли лишь три голкипера – Александр Шовковский (239 раз), а также Игорь Кутепов и Виталий Рева, проведшие по два поединка в статусе капитана.

Денис Бойко в этом сезоне провел 14 поединков, в которых пропустил 16 голов.

Отметим, что Динамо выиграло в поединке против Миная со счетом 2:0, выйдя в финал Кубка Украины.