Украина

Голкипер киевлян рассказал о целях клуба в оставшейся части сезона.

Вратарь киевского Динамо Денис Бойко назвал причину столь серьезного отрыва донецкого Шахтера от других команд в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Украинец считает, что его команда порой упускает победу в таких матчах, в которых она обязана выиграть.

"Одной из первоначальных задач Динамо в начале сезона было попадание в групповой этап Лиги чемпионов. К сожалению, мы ее не выполнили. Возможно, в какой-то момент это надломило нас".

"Если говорить о чемпионской гонке, то я считаю, что Динамо теряет очки там, где не должно этого делать. Если Шахтер обыгрывает команды, то мы где-то сыграем вничью, где-то проиграем. Между Динамо и Шахтером, если говорить не только об этом сезоне, идет равная борьба: есть и победы, и ничьи, и поражения. Динамо же не набирает очков в матчах против менее статусных команд, поэтому такой серьезный отрыв в таблице".

"На сегодняшний день, занять второе место в УПЛ и выиграть Кубок Украина — основные задачи Динамо. Мы приложим максимум усилий, каждый футболист нашей команды сделает все, чтобы обогнать Зарю и попасть в Лигу чемпионов", — заявил Бойко в программе Великий футбол.

Напомним, ранее Денис Бойко рассказал о том, планирует ли руководство Динамо сокращать зарплаты футболистами из-за пандемии коронавируса.

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