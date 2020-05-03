Украина

Голкипер киевлян рассказал о том, как клуб функционирует во время карантина, и высказался о снижении зарплат.

Денис Бойко пока что точно не знает, урежет ли Динамо заработную плату по итогам апреля — клуб не принял окончательное решение.

"Каждого футболиста обзванивает клубный доктор. Мы рассказываем медицинскому штабу о температуре тела и своем самочувствии.

Снижение зарплат? На сегодняшний день я отвечу так. Никаких задолженностей и задержек по зарплате нет. Что будет за апрель месяц, и какая будет зарплата, я, к сожалению, не знаю. Посмотрим, когда она будет выплачена, тогда и будет понятно, будет ли удержана какая-то сумма.

Никакой конкретики и какого-то стопроцентного решения нам не озвучили, поэтому что-то с уверенностью я говорить не могу", — сказал Денис Бойко в эфире программы Великий Футбол.

Ранее УАФ провела заседание, рассмотрев варианты возвращения футбола в Украине.