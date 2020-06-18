Украина

Голкипер Шахтера прокомментировал развитие молодого партнера и поединок против Александрии.

Андрей Пятов отметил, что команда настроена завоевать чемпионство в поединке против Александрии и не захотел лишний раз перехваливать Трубина.

"Все понимают важность предстоящего матча. Шли к этому целый год, выполняли свои задачи, и вот представился шанс за пять туров до конца решить исход чемпионата. Поэтому мы осознаем ответственность и всеми силами будем стараться победить, чтобы добыть важный и желанный трофей.



Крупные поражения Александрии? Мне сложно судить о том, что у них происходит. Наше дело – выходить и побеждать в каждом матче, а они там сами разберутся. Понимаем, что соперник может сделать выводы и закрыться, чтобы не пропускать так много. Ну а нам необходимо искать свои моменты и реализовывать их.

У нас все голкиперы очень высокого уровня, потому я не стану восхвалять Анатолия, – и так, по-моему, сильно много влияния и пиара. Беседую с ним, и он сам понимает, что это только начало. Все зависит от него: будет продолжать работать – вырастет в топового вратаря", — приводит слова Пятова официальный сайт Шахтера.

Начало поединка Шахтер — Александрия, который пройдет 20 июня, состоится в 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.