Украина

Наставник Мариуполя высказался о следующем матче против ПФК Львов.

Мариуполь встретится с ПФК Львов в рамках 27-го тура украинской Премьер-лиги. Главный тренер мариупольской команды Александр Бабич поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Наши мысли только о победе. Не всегда все получается. Тем не менее, две игры после карантина мы сыграли – по технико-тактическим данным мы прибавляем. Теперь осталось только подкрепить эти цифры положительным результатом".

Читайте также: Мариуполь — Львов. Накануне

"Львов — непростая команда. Они очень прибавили в последнее время тактически. В их составе есть бразильцы, которые могут сыграть нестандартно. Зимой на сборах мы со Львовом были в одном отеле и видели их тренировочный процесс, игры. Львов любит и умеет играть от обороны, на контратаках. Но есть много таких нестандартных решений. У нас еще будет время более углубленно разобрать действия соперника. Пока же мы больше думаем о своей игре"

"Кадровые проблемы? Все ребята здоровы. В пятницу не сыграют только Быков и Игнатенко из-за карточек. Все остальные в строю, готовятся и бьются за место в стартовом составе.", — приводит слова Бабича официальный сайт Мариуполя.

Мариуполь идет вторым во второй шестерке. Следующий матч команда проведет против ПФК Львов. Игра начнется сегодня, 19 июня, в 17:00.