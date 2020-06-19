Украина

Хавбек прокомментировал эпизод в матче против Зари.

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук высказал свое мнение об эпизоде, в котором защитник Зари Ловре Цвек нанес травму хавбеку.

"Тот щиток, который защитил меня от тяжелой травмы после столкновения с игроком Зари, сохранил себе. Что касается самого эпизода, то я не считаю, что со стороны Цвека была какая-то чрезвычайная грубость. Был игровой момент, просто он неудачно попал".

"Проблема в другом – я хочу, чтобы арбитры, особенно резервный, когда выпускает футболистов на поле, уделял особое внимание шипам на бутсах игроков. Как мне показалось, у соперника были какие-то необычные шипы – в противном случае такой рваной раны просто не было бы. А к Цвеку у меня нет никаких претензий, тем более я сам не из мягких футболистов. И с самим игроком Зари мы общались после матча, он извинился за тот эпизод", — сказал Сидорчук официальному сайту киевлян.

Ранее сообщалось, что Заря решила обжаловать дисквалификацию Богдана Леднева и Ловре Цвека.