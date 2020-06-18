Украина

В луганском клубе не согласились с решением КДК УАФ о наказаниях в отношении их футболистов.

Заря на своем официальном сайте опубликовала реакцию на решения Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола о дисквалификации полузащитников Богдана Леднева и Ловро Цвека на один и три поединка соответственно.

В луганском клубе категорически не согласились с наказаниями КДК. В ситуации с Цвеком, который грубо сфолил на капитане Динамо Сергее Сидорчуке, Заря сослалась на плохие погодные условия и исключает вариант с умышленным нанесением повреждения. Что касается Леднева, то утверждается, что его нарушение имело только спортивный характер.

Таким образом, луганская Заря настаивает на пересмотре Контрольно-дисциплинарным комитетом УАФ степени наказания в отношении своих футболистов.