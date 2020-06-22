Украина

Хавбек Шахтера высказался об очередной победе в чемпионате Украины.

Шахтер благодаря победе над Александрией досрочно стал чемпионом Украины – в 13-й раз в своей истории. Полузащитник "горняков" Тарас Степаненко поделился эмоциями от завоевания очередного трофея в футболке донецкого клуба.

"Только кажется, что легко. Но ведь за этим стоит ежедневный рутинный труд, а когда ты добиваешься результата, очень приятно. Мы проделали большую работу, серьезно относились к каждому матчу и старались не терять очки. Наша команда выиграла очные встречи с конкурентами и заслуженно стала чемпионом".

"Понятно, что когда мы пришли в Шахтер, то первое чемпионство вызвало запредельные эмоции. А когда начинаешь постоянно выигрывать, то это уже входит в традицию, которую не хочется нарушать. Каждое чемпионство особенное. За каждым титулом стоит огромный труд на протяжении всего года, и все эти восемь чемпионств были выстраданы потом и кровью", — приводит слова Степаненко официальный сайт Шахтера.

Напомним, ранее Сергей Палкин рассказал о дальнейших планах Шахтера после триумфа в украинской Премьер-лиге, а также рассказал об интересе к некоторым игрокам "горняков" со стороны ведущих европейских клубов.