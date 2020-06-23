Украина

Наставник Колоса высказался о скандальном поражении от Динамо.

В поединке 27-го тура украинской Премьер-лиги Динамо одолело Колос со счетом 2:1, однако наибольшие споры и обсуждения вызвала работа арбитра Сергея Бойко, который назначил четыре пенальти и еще один одиннадцатиметровый отменил после шестиминутного просмотра VAR. Главный тренер Колоса Руслан Костышин прокомментировал решения судьи в этом матче.

"В первую очередь я хочу извиниться за свое поведение на бровке у поля. Главный тренер не может так вести. Но на это были причины, ведь ты не можешь себя сдерживать, когда происходит такой бардак. Я даже эпитетов не могу подобрать. Хочется такое сказать, что журналисты потом "запикают" в видео".

"Я могу прокомментировать только те два пенальти, которые мы заработали. Поскольку в тех эпизодах VAR не смотрели. Тот пенальти, когда удалили Петрова, я не видел. Был пенальти, который арбитр поставил и отменил. А вообще судья в первом пенальти стоял на поле и пять минут решал. Затем смотрел эпизодов шесть-семь у VARа. Он смотрит, смотрит, что-то ищет, но не может ничего найти, и отменяет пенальти".

"Затем наступает очередь следующего пенальти — он прибегает к VAR, и за один эпизод быстро решает, что там был одиннадцатиметровый. Вы же все видели, что человек поскользнулся, и сами игроки Динамо, к их чести, признают, что там пенальти не было, и им самим стыдно за то, что произошло. Футболисты Динамо — молодцы, они идут и говорят: "Нам такого не нужно, не нужно такой помощи. Возможно, мы играли не очень хорошо, но, возможно, мы бы вас дожали, и сделали это честно".

"А эти пенальти... Не может судить четыре арбитра VAR на всю Украину. Арановский подсказывает Бойко — Бойко подсказывает Арановскому. Друг другу нашептывают. Возможно, они супруги, возможно проживают вместе, я не знаю", — приводит слова Костышина официальный сайт Колоса.

На Football.ua вы можете посмотреть видео голов и обзор матча Динамо Киев — Колос.