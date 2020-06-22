Украина

Матч был полон спорных моментов, которые редакция Football.ua не смогла оставить в стороне.

Главный судья матча Динамо – Колос Сергей Бойко был невероятно щедр на пенальти, назначив 11-метровые в пяти эпизодах (после игры хавбек ковалевцев Вадим Милько скажет, что "это все превращается в цирк"). При этом один раз он отменил свое первоначальное решение, не решившись поставить неоднозначный 11-метровый удар в игре с Колосом.

Первый пенальти был назначен после игры рукой в исполнении Дениса Попова.С этим ударом справился Георгий Бущан. (Каждый раз видео начинается с момента очередного пенальти).

На 62-й минуте Кирилл Петров потянул футболку на Беньямине Вербиче, и арбитр снова указал на точку. Виктор Цыганков был точен.



На 68-й Олег Ильин упал в штрафной Динамо, однако не все посчитали, что контакта было достаточно. Тем не менее, Арни Вильхамссон сравнял счет.



Пришла 76-я минута и вместе с ней пришло время для очередного пенальти. По двое игроков Колоса и Динамо упали в штрафной ковалевцев. Судья указал на точку, затем шесть минут смотрел VAR и в итоге свое решение таки отменил.



Минута 86. Ефремов придержал за футболку Де Пену после подачи с фланга. Арбитр снова назначил пенальти, который реализовал сам пострадавший – 2:1.

После финального свистка тренер Колоса Руслан Костышин пошел эмоционально обсуждать судейство с Бойко и получил желтую карточку за разговоры.