Украина

Наставник Динамо высказался о скандальной победе над Колосом.

В поединке 27-го тура украинской Премьер-лиги Динамо одолело Колос со счетом 2:1, однако наибольшие споры и обсуждения вызвала работа арбитра Сергея Бойко, который назначил четыре пенальти и еще один одиннадцатиметровый отменил после шестиминутного просмотра VAR. Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко поделился эмоциями после неоднозначной победы своих подопечных.

"Если кратко охарактеризовать этот матч, то единственное, что было положительным в этой игре – это только результат. Показать ту игру, которую мы хотели, на которую настраивались и к которой готовились, не удалось. Во-первых, из-за того, что мы играли не на тех скоростях, на которых должны были, во-вторых, допустили очень много ошибок, причем не кто-то отдельно, а вся команда. А также немаловажно, что эмоционально и психологически мы не смогли настроиться на эту игру и восстановиться после тех матчей, которые были раньше, и забрали очень много эмоций".

"Я не комментирую судейство, тем более, что вы прекрасно понимаете, что на игре работала система VAR, а спорить с ней сложно. Для меня важнее то, что удалось сделать моей команде. Конечно, я доволен результатом и тем, что мы взяли важнейших три очка. Но по большому счету, мы могли проиграть этот матч, и только огромным усилием воли смогли выиграть эту победу".

"Мы уступили Колосу в желании, но, повторюсь, по эмоциям и в психологическом плане это очень сложный отрезок. Нужно успокоится и продолжать делать все, что от нас зависит, чтобы добиваться нужного результата", — приводит слова Михайличенко официальный сайт Динамо.

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