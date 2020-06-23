Украина

Защитник Динамо — об игре против Колоса в 27-м туре УПЛ.

Динамо на своем поле обыграло Колос, однако поединок завершился не без скандала. В центре внимания был рефери, которые принимал очень спорные решение.

"Лично у меня осадок от нашей игры остался. Но главное, что мы выиграли и заработали три очка, которые для нас сейчас очень важны. Не люблю обсуждать судейство, но, то, что делал арбитр с VAR… В нашу сторону поставил пенальти, потому что я, якобы сфолил, но там фола и близко не было! Меня этот пенальти немного психологически надломил. После него было сложно нормально продолжать игру. Если в чемпионате Украины внедряют VAR, нужно нормально моменты рассматривать, а то скоро будем играть по баскетбольным правилам, согласно которым любое касание – это фол.

И в их сторону решение с одиннадцатиметровым ударом было, мягко сказать, странным. Вербич сам подошел к арбитру и сказал, что там пенальти не было, что против него правила не нарушали, и VAR можно не смотреть, а судья его просто отогнал, для меня это необъяснимо".

Об остановках в игре:

"По пять-шесть минут просто стоять и ждать, пока он посмотрит повтор и примет решение, любого футболиста, как минимум, напрягает".

Об игре против Колоса:

"Не могу сказать, что что-то пошло не по нашему сценарию. Мы неплохо начали – у Колоса почти не было моментов. Потом начались стандарты, непонятные штрафные удары, которые мы зарабатывали поблизости своих ворот. Наверное, это немного надломило нас, и мы начали нервничать. Кроме того, мы старались быстро забить мяч, и когда отбирали его, бежали в атаку без какого-либо контроля. В итоге получились "качели". Колос в этом плане лучше контролировал мяч, и когда его отбирал у нас, не всегда выбегал в контратаку".

Об удалении у Колоса:

"Конечно, играть было легче, поскольку у нас на одного игрока больше. Но лично мне при счете 1:1 легче не было из-за постоянных остановок для просмотра VARа, которые меня расстраивали, ведь было невозможно нормально играть. Мы пять минут играли, потом шесть минут смотрели VAR".

О Колосе:

"Могу сказать, что эта команда однозначно достойна первой шестерки, она очень хорошо оборонялась, и атаки у них были достаточно перспективные. Они целенаправленно готовились к поединку с нами и достойно себя проявили в этой игре. Одним словом, молодцы", — приводит слова Виталия Миколенко официальный сайт Динамо.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Динамо — Колос.