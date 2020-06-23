Украина

Около трех тысяч человек поставили арбитру худшую из всех возможных оценок.

Матч 27-го тура Премьер-лиги между Динамо и Колосом (2:1) запомнился обилием пенальти: в каждые ворота были пробиты по два одиннадцатиметровых удара, а еще раз пенальти был отменен после просмотра VAR.

После матча хавбек Колоса Вадим Милько заявил, что "это превращается в цирк". Пользователи Football.ua согласны с игроком. 58,1% юзеров (2969 человек) назвали судейство Сергея Бойко "ужасным", 9,5% (485 голосов) – "отличным". Остальные 32,4% голосов разделились между вариантами "хорошо", "удовлетворительно" и "плохо".

По итогам предыдущего тура арбитр матча Заря – Динамо Николай Балакин был отстранен от судейства из-за неудовлетворительной работы.

Денис Попов, который критиковал Балакина, после матча с Колосом отказался говорить о работе Сергея Бойко.