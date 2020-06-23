Украина

Судейство Сергея Бойко вызвало неоднозначную реакцию у тренеров и футболистов двух команд.

В поединке 27-го тура украинской Премьер-лиги Динамо одолело Колос со счетом 2:1, однако наибольшие споры и обсуждения вызвала работа арбитра Сергея Бойко, который назначил четыре пенальти и еще один одиннадцатиметровый отменил после шестиминутного просмотра VAR.

Решения Сергея Бойко были действительно неоднозначными, а вместо игры в футбол мы стали свидетелями постоянных споров, свистков, пауз и скандалов. Реакция футболистов и тренеров после матча на произошедшее была весьма разнообразной: кто-то отказывался комментировать работу арбитра, а кто-то был настолько возмущен, что не мог подобрать правильных выражений.

Главный тренер Колоса Руслан Костышин не стал скрывать эмоций в послематчевом интервью, сильно раскритиковав работу Сергея Бойко.

"Ты не можешь себя сдерживать, когда происходит такой бардак. Я даже эпитетов не могу подобрать. Хочется такое сказать, что журналисты потом "запикают" в видео".

"Он прибегает к VAR в моменте со следующим пенальти, и за один эпизод быстро решает, что там был одиннадцатиметровый. Вы же все видели, что человек поскользнулся, и сами игроки Динамо, к их чести, признают, что там пенальти не было".

"Не может судить четыре арбитра VAR на всю Украину. Арановский подсказывает Бойко — Бойко подсказывает Арановскому. Друг другу нашептывают. Возможно, они супруги, возможно проживают вместе, я не знаю".

Что касается главного тренера Динамо Алексея Михайличенко, то он решил не высказываться резко о решениях арбитра, сославшись на работу системы VAR в данном поединке.

"Я не комментирую судейство, тем более, что вы прекрасно понимаете, что на игре работала система VAR, а спорить с ней сложно. Для меня важнее то, что удалось сделать моей команде. Конечно, я доволен результатом и тем, что мы взяли важнейших три очка. Но по большому счету, мы могли проиграть этот матч, и только огромным усилием воли смогли выиграть эту победу".

Центральный защитник Динамо Денис Попов не стал комментировать решения Бойко в матче с Колосом, ведь, по его словам, этим должны заниматься эксперты.

"Можно я не буду комментировать судейство? Не хочу этого делать, пусть эксперты этим занимаются".

Интересно, что Денис Попов критиковал работу арбитра в своих социальных сетях после встречи с Шахтером. Также украинский защитник комментировал травму Сидорчука в матче с Зарей следующим образом: "Там чудак ногу оторвал. Судья вообще не знал, что делать".

Игроки ковалевского Колоса были более "краснословными" после матча. Так, полузащитник Вадим Милько заявил, что из-за такого судейства футбольный матч "начал превращаться в цирк".

"По горячим следам не хочется наговорить каких-то глупостей. Ты готовишься неделю, работаешь. Человек пришел, за 90 минут тебя убил, все твои старания попусту. Психологически очень тяжело. Человек может взять на себя ответственность, один эпизод, второй, но это превращается в какой-то цирк".

"Мы заработали два чистых пенальти, там даже VAR не надо было смотреть. Что касается тех, что в наши ворота, то я еще после отмененного одиннадцатиметрового арбитру сказал: "Ты свой момент найдешь еще".

Крайний полузащитник Динамо Карлос де Пена уверен, что игрок Колоса нарушал правила в моменте с назначенным пенальти, который стал победным для киевлян.

"На мне был пенальти. Игрок Колоса держал меня за футболку, и я сказал об этом арбитру. Он сказал: "Подожди, сейчас проверю". Он принял верное решение. Да, это небольшой фол, но соперник держал меня, таковы правила".

Полузащитник Колоса Андрей Богданов поведал, что Сергей Бойко долгое время принимал решение касательно назначения пенальти (в итоге арбитр не указал на "точку") несмотря на то, что игрок Динамо Беньямин Вербич сам говорил об отсутствии нарушения правил.

"Я не знаю, как комментировать матч. Понятно, что результат негативный для нас, я подвел команду, не забив пенальти. Игра шла дальше, и что было потом — я просто шокирован. Ставить такие пенальти на де Пене. Не знаю, пусть разбирается комитет".

"Арбитр 10 минут смотрит повтор на Вербиче, а он сам говорит, что не было пенальти. Все сейчас на эмоциях, но хочется, чтобы равная борьба была. Мы боролись, а один пенальти все перечеркнул".

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский также не стал комментировать работу арбитра, однако остался недоволен уровнем футбола, который продемонстрировала его команда.

"Не хочу комментировать судейство. Есть отдельные люди, пусть они комментируют. Могу только по нашей игре сказать. И здесь ничего хорошего. Так, как мы сегодня играли в футбол, играть нельзя. Вот и все. Вы все сами видели. Если бы показывали бы такую игру, как в прошлых матчах, тогда ладно. А сегодня — не футбол".

Отметились своей реакцией на судейство в матче Динамо — Колос и футболисты луганской Зари. Голкипер Никита Шевченко и защитник Максим Белый (ныне играющий за Рух на правах аренды), добавили в истории в Instagram недвусмысленное изображение – бросающего на газон шапку экс-тренера Шахтера Мирчу Луческу, который в тот момент выкрикнул легендарную фразу: "Браво, Федерация".

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