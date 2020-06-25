Украина

Главный тренер Мариуполя рассказал об игре с Ворсклой и планах команды на оставшуюся часть сезона.

Мариуполь в поединке 1/2 финала Кубка Украины уступил Ворскле в серии пенальти и выбыл из турнира. Главный тренер приазовцев Александр Бабич не теряет надежд пробиться в еврокубки.

"Обидно, что снова не удалось пробиться в финал. В кубковом турнире ничьих не бывает, а в футбольной лотерее, как еще называют серию послематчевых пенальти, счастливый билет достался Ворскле. Я не имею претензий к подопечным по самоотдаче, единственное, чего не хватало, так это второго забитого мяча.

Травмы Яворского и Мшнева? Конечно, мы очень разочарованы. Важно все тщательно проанализировать, сделать правильные выводы и двигаться вперед. Двери в Лигу Европы для Мариуполя еще не закрыты, только теперь мы постараемся пробиться на международную арену через плей-офф чемпионата", — приводит слова Бабича официальный сайт УАФ.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Мариуполь — Ворскла.