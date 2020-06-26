Украина

Львовянам нужно нагонять график после пропусков игр из-за коронавируса.

Дирекция Украинской Премьер-лиги приняла решения касательно времени и места проведения перенесенных матчей с участием Карпат – игры 24 тура с Мариуполем и 26 тура с Днепром-1.

Матч Карпаты – Мариуполь состоится 1 июля в Мариуполе. Там же команды сыграют 4 июля в рамках 29 тура. После этого Карпаты в Днепре сыграют матч 26 тура с Днепром-1 8 июля.

Время проведения других перенесенных матчей будет определено на заседании Дирекции УПЛ 14 июля, сообщил официальный сайт организации.

Ближайший матч Карпаты должны провести против ПФК Львов 27 июня. Игра состоится не во Львове, а в Луцке.

"Львы" не могли играть свои матчи согласно расписанию из-за вспышки коронавируса в клубе. Так, в начале месяца Covid-19 обнаружили у 25 человек.