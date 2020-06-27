Украина

Главный тренер Карпат — о матче против ПФК Львов.

Карпаты в меньшинстве удержали ничью с ПФК Львов. Свой комментарий по игре дал главный тренер хозяев Роман Санжар.

"Очень сложный для нас матч, потому что у нас была длительная пауза, многие игроки заболели. За это время вынужденного перерыва нас покинуло немало игроков, с нами сейчас работает много молодежи. За то, что сегодня сделала команда, считаю, что они большие молодцы".

"В первом тайме сильно волновались, но после перерыва некоторые ребята меня приятно удивили. Мы выдержали темп, вышла молодежь и показала себя, сравняли счет. Еще и могли одерживать победу. Очень благодарен ребятам, которые сегодня действительно проявили настоящий характер", — приводит слова Романа Санжара официальный сайт Карпат.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Карпаты — Львов.