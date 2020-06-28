Украина

Главный тренер Зари — о матче против Шахтера в 28-м туре УПЛ.

Шахтер поделил очки с Зарей уже в статусе чемпиона Украины. Поединок прокомментировал тренер луганчан Виктор Скрипник.

"Результат – положительный. Сыграли с чемпионом 0:0, не пропустили, играли на победу. Наберусь смелости и скажу, что мы чуть-чуть были ближе к победе. Мы довольны этим баллом в копилку — борьба вся впереди".

"Такие игры добавляют положительных эмоций. Так что мы смотрим вперед. Сейчас предстоит домашний матч, хотим его обязательно выиграть, потому что будет принципиальный соперник, которого никак не можем обыграть".

"Я ребят поздравил, все отдали, что могли, но Шахтер есть Шахтер. Кто бы ни говорил об отсутствие мотивации, но против такой команды сыграть на ноль и играть на победу – могу своей сделать своей команде только комплимент", — сказал Виктор Скрипник в эфире канала Футбол 1.

На Football.ua доступен обзор матча Шахтер — Заря.