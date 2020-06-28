Украина

Football.ua рассказывает о вратарях, которые сражались за место в основе дончан.

С тех пор, как Дмитрий Шутков утратил место в основе Шахтёра в конце 90-х, на протяжении нескольких сезонов ни один голкипер не оставался основным стражем ворот "горняков" дольше, чем на два года. В сезоне 2006/2007 в основном составе Шахтёра выходило шесть (!) вратарей. Так было до прихода в клуб Андрея Пятова. Football.ua, в день 36-летия одного из самых стабильных украинских киперов, рассказывает, кто же составлял конкуренцию Пятову на протяжении его карьеры в Шахтёре, параллельно вспоминая становление вратаря, ставшего легендой донецкого клуба и сборной Украины.

В начале 2000-х, Шахтёр пытался сделать ставку на иностранного голкипера. В клуб поочерёдно приходили поляк Войцех Ковалевски, хорват Стипе Плетикоса и чех Ян Лаштувка, однако ни одному из них не удалось на долгое время занять пост №1 в составе "горняков". После этого было решено, что позиция вратаря будет принадлежать украинцу и после Яна Лаштувки, донецкий клуб покупал лишь украинских вратарей.

Первым молодым украинским стражем ворот, которого рассматривали на долгосрочную перспективу в Донецке стал Богдан Шуст, которого Шахтёр купил почти сразу же после феерического матча 1/8 Кубка Украины 2005/2006 Карпаты – Шахтёр. В этой встрече, благодаря отличной игре 19-летнего Шуста, львовянам удалось одержать сенсационную минимальную победу. Уже в весенней части того сезона Шуст играл в футболке "горняков" и провёл 9 матчей за основную команду, сразу же став полноценным основным вратарём наряду с Дмитрием Шутковым и Яном Лаштувкой.

Однако, с приходом в клуб Андрея Пятова, Шуст утратил место в основе, и уже в 2009 году последовала первая аренда – в донецкий Металлург. После этого было ещё две аренды и несколько возвращений в Шахтёр, пока в 2015 году Шуст окончательно не перебрался в Металлист. В 2016-2019 годах Шуст пережил вторую молодость в Ворскле, с которой завоевал бронзовые медали УПЛ и поиграл в еврокубках. Ныне 34-летний Богдан Шуст выступает за Ингулец.

Первый сезон Пятова в Шахтёра стал последним в игровой карьере для Дмитрия Шуткова. В девяностых Шутков на протяжении восьми сезонов был основным голкипером "горняков", однако утратил место в основе с началом новой эпохи в истории донецкого клуба и с 1999 до завершения карьеры в 2008 был, преимущественно, запасным вратарём. Сразу после окончания карьеры Шутков вошёл в тренерский штаб Мирчи Луческу, а сейчас тренирует молодёжную команду Шахтёра (U-21).

В марте 2007-го года в Шахтёр вернулся Юрий Вирт, ранее вошедший в историю донецкого клуба, как основной вратарь во время первого в истории выступления "горняков" в групповом раунде ЛЧ. Однако, Вирт вернулся в Донецк лишь для поддержания конкуренции, за пять лет появившись на поле в основной команде лишь дважды. Ныне Юрий Вирт работает главным тренером ровенского Вереса.

В 2008 году к Шахтёру присоединился воспитанник киевского Динамо Рустам Худжамов, до этого проведший два великолепных сезона в составе ФК Харьков. На тот момент 25-летний вратарь был одним из самых перспективных голкиперов Украины и казалось, что Худжамов точно сможет, если не выбить Пятова из основы, то стать равноценным вторым основным вратарём команды.

Но Худжамов вчистую проиграл конкуренцию Пятову и, как и Шуст, спустя три года отправился в аренду в донецкий Металлург. После были аренды в Ильичёвец, Зарю и Металлист. В 2016 году Худжамов подписал контракт с ФК Мариуполь, где несколько лет был основным вратарём и капитаном команды. Весной этого года измученный травмами Худжамов объявил о завершении игровой карьеры и начале работы в качестве эксперта на телевидении.

Вихрем ворвался в основной состав Шахтёра ещё один воспитанник Динамо, Александр Рыбка, сразу же вытеснив Пятова из основного состава "горняков". Первую половину сезона 2011/2012 можно смело назвать лучшим периодом в карьере Рыбки – он был основным вратарём сильнейшего, на тот момент, клуба страны, дебютировал в составе сборной, где рассматривался, как основной кандидат на место в рамке на предстоящем домашнем чемпионате Европы. В конце 2011 года, болельщики Шахтёра признали Рыбку лучшим игроком команды, по итогам того года.

Рыбке было всего 24 года и, казалось бы, у него было всё для развития отличной и полной трофеев карьеры. Всё испортил глупый случай – в январе 2012 года в крови Рыбки был обнаружен запрещённый препарат фуросемид, который попал в организм вратаря вместе со средством для похудения. Рыбка был отстранён от футбола на 2 года, а летом 2012-го года покинул Шахтёр, отказавшись подписывать новый контракт с "горняками". После было возвращение в Динамо, где Рыбке пришлось восстанавливать отношения с фанами киевского клуба и два года в Турции, а ныне 32-летний Александр Рыбка защищает цвета азербайджанского Сабаила.

После дисквалификации Рыбки в Шахтёре вновь возник вопрос о дублёре Андрея Пятова. Срочно вернувшийся из очередной аренды Богдан Шуст долго выполнять такую роль не мог, потому летом 2012 года "горняки" подписали молодого, но уже заявившего о себе на серьёзном уровне, голкипера Днепра Антона Каниболоцкого. Именно он стал самым стабильным сменщиком Пятова, пробыв в этой роли целых пять лет. С 2013 по 2016 год Каниболцкий провёл почти такое же количество игр за Шахтёр, как и Пятов, а наличие двух сильных вратарей позволяло Мирче Луческу проводить разумную ротацию, давая обоим достаточное количество игровой практики, при этом оставляя их "голодными" к игре.

Ситуация изменилась с приходом Паулу Фонсеки, который предпочёл иметь одного основного вратаря, которым стал Андрей Пятов. Увы, карьера Каниболоцкого после Шахтёра не складывается. Он не смог завоевать место в основе за год в составе Карабаха, и не закрепился в польской Медзи, с которой вылетел из Экстракласы. Более полугода 32-летний вратарь находился в статусе свободного агента, а в феврале текущего года подписал контракт с львовскими Карпатами.

В 2013 году Шахтёр подписал из киевского Арсенала 18-летнего Богдана Сарнавского. Молодой вратарь пробыл в структуре "горняков" три года, дебютировав за основную команду в сезоне 2015/2016. Сарнавский провёл два матча за Шахтёр, а осенью 2016-го года стороны договорились о досрочном прекращении действия контракта. Далее в карьере голкипера были Уфа, Ворскла и Верес, а с 2018-го года Сарнавский является основным вратарём ПФК Львов.

В сезоне 2016/2017 за Шахтёр дебютировал талантливый воспитанник клуба Никита Шевченко, до этого успевший побывать в аренде в Ильичёвце и Заре. Однако шанса в родном клубе Шевченко толком не получил, проведя за основную команду "горняков" всего три поединка. В феврале прошлого года вратарь вернулся в Зарю, на этот раз подписав с клубом полноценный контракт. Являлся основным голкипером луганчан, однако в январе получил тяжёлую травму и возвращение Шевченко на поле можно ожидать лишь в следующем сезоне.

В заключительном матче сезона 2016/2017 Фонсека дал дебютировать за основной состав Шахтёра ещё одному воспитаннику клуба Олегу Кудрику, который находится на контракте в клубе с 2013 года. Нынешний сезон Кудрик проводит в аренде в Карпатах.

Летом 2018-го года Шахтёр подписал Алексея Шевченко, ранее отлично продемонстрировавшего себя в Заре и Карпатах. Сейчас является дублёром Андрея Пятова в донецком клубе, проведя в прошлом сезоне 3 матча в основном составе "горняков", в нынешнем – дважды появившись на поле.

В мае прошлого года за основной состав Шахтёра дебютировал 18-летний Анатолий Трубин. На зимний сбор Луиш Каштру взял Трубина вместе с основной командой, а в весенней части начал активно задействовать юного кипера в основном составе – Трубин уже провёл од звонка до звонка четыре поединка за Шахтёр в весенне-летней части УПЛ.