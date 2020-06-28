Украина

Форвард прокомментировал результат львовского дерби.

Нападающий Карпат поделился своим мнением о ничьей со Львовом (1:1) в матче 28-го тура УПЛ и выделил болельщиков "зелено-белых".

"Это уже второй раз я забиваю подобный гол головой. Впервые отличился за Волынь, еще когда выступал в луцком клубе, а сейчас представилась возможность забить свой дебютный мяч в главной команде Карпат. Счастлив, что мне наконец удалось сделать это, еще и в таком ответственном матче.

Конечно, без поддержки трибун играть тяжело. Но наши фаны – просто топ! Приехали и поддерживали нас с крыши здания, мы прекрасно слышали их, очень благодарны им за это.

Это наш первый поединок после возобновления сезона, нам всем было трудно, но считаю, что мы даже вдесятером выглядели достойно", – рассказал Деда в интервью официальному сайту клуба.

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