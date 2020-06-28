Украина

Хавбек прокомментировал исход встречи с "горняками".

Полузащитник Зари Дмитрий Хомченовский поделился своим мнением о ничьей с Шахтером (0:0) в 28-м туре УПЛ.

"Хорошая и насыщенная была игра. Могла победить как одна, так и другая команда. Были моменты, когда мы выглядели лучше. Были моменты, когда прессинговал Шахтер. Нулевую ничью на выезде с чемпионом страны считаю довольно неплохим результатом.

Как видим, если даже лидеры "горняков" сначала остались в запасе, то во втором тайме играла стопроцентная основа. И мотивации у Шахтера было хоть отбавляй.

У нас были хорошие моменты, не спорю. Создавали моменты, шли вперед. Был и у меня отличный шанс, но с моим ударом, хоть и не без труда, справился Андрей Пятов. Могли забить и нам, но хорошо сыграл Никола Василь. Как, собственно говоря, и вся команда в целом.

Судьба призовых мест ещё не решена. Последние туры будут очень интересными и интригующими", – рассказал Хомченовский в интервью официальному сайту клуба.

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