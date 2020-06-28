Украина

Полузащитник не поможет киевлянам в игре с чемпионом Украины.

Владимир Шепелев вышел в стартовом составе Динамо в матче против Десны и уже на 28-ой минуте получил желтую карточку.

Таким образом, центральный полузащитник пропустит следующий поединок против Шахтера из-за дисквалификации.

Владимир Шепелев провел 33 поединка в этом сезоне, отметившись голом и восемью результативными передачами.

Матч Динамо — Шахтер начнется 4 июля в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.