Украина

Полузащитник Олимпика высказался о ничьей в матче с Ворсклой.

Ворскла и Олимпик сыграли вничью в рамках 28-го тура украинской Премьер-лиги, не сумев поразить ворота друг друга. Полузащитник донецкого клуба Виталий Балашов прокомментировал результат встречи, высказав недовольство некоторыми решениями арбитра.

"Мы играли намного лучше соперника и моментов для взятия ворот создали гораздо больше. Не буду комментировать работу арбитра, пусть ее оценивают другие люди, но, если бы не несколько его решений, все могло бы сложиться иначе. Мы могли сегодня добыть три очка вместо одного".

"Хорошо начали матч. Наша команда всегда старается играть агрессивно, играть высоко на старте поединка. Нам хочется атаковать и забивать голы. Реализация подкачала. Мы были лучше Ворсклы во всех компонентах", — приводит слова Балашова официальный сайт Олимпика.

На Football.ua доступен обзор матча Ворскла – Олимпик.