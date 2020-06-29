Украина

Полузащитник Олимпика высказался о ничьей в матче с Ворсклой.

Ворскла и Олимпик сыграли вничью в рамках 28-го тура украинской Премьер-лиги, не сумев поразить ворота друг друга. Полузащитник донецкого клуба Андрей Кравчук считает, что арбитр должен был удалять игрока полтавчан Давида Пуцлина за фол на Евгении Цымбалюке в конце первого тайма.

"Нам не хватило агрессии в атаке. Этим и отличаются большие мастера от обычных футболистов: они умеют выжимать максимум из эпизодов, реализовывать свои моменты. Нам не хватило одного завершающего удара. В остальном, все было здорово, игра нам давалась".

"Момент в первом тайме – грубый фол на Цымбалюке. Это чистая вторая желтая карточка! Такие моменты арбитр обязан трактовать правильно! Все же играть в большинстве целый тайм – это значительное преимущество. У нас бы было еще больше шансов".

"Тренерский штаб дал нам установку быстро двигать мяч, переводить игру с фланга на фланг, искать свободные зоны и врываться в штрафную соперника, чтобы там всегда было, минимум, три наших игрока при атаке. Это бы дало нам возможность создавать моменты. Так и случилось, мы создали достаточно голевых возможностей, но не смогли дожать. Еще бы 2-3 минуты и, думаю, мы бы забили. Не повезло", — приводит слова Кравчука официальный сайт Олимпика.

На Football.ua доступен обзор матча Ворскла – Олимпик.