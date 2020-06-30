Центральный защитник вскоре сможет появиться на поле.
Никит Бурда, фото Динамо
30 июня 2020, 22:15
Никита Бурда приступил к тренировкам в общей группе Динамо, сообщает официальный сайт киевлян.
Что касается Дениса Попова и Виталия Миколенко, то они продолжают восстанавливаться от травм передней и задней поверхности бедра соответственно.
Никита Бурда в этом сезоне отыграл 10 поединков в футболке киевлян, забив один гол.
Матч Динамо — Шахтер начнется 4 июля в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.