Украина

Центральный защитник вскоре сможет появиться на поле.

Никита Бурда приступил к тренировкам в общей группе Динамо, сообщает официальный сайт киевлян.

Что касается Дениса Попова и Виталия Миколенко, то они продолжают восстанавливаться от травм передней и задней поверхности бедра соответственно.

Никита Бурда в этом сезоне отыграл 10 поединков в футболке киевлян, забив один гол.

Матч Динамо — Шахтер начнется 4 июля в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.