Украина

Защитник Динамо Никита Бурда вернулся к индивидуальным тренировкам, рана капитана киевлян Сергея Сидорчука заживает.

Доктор Динамо Андрей Шморгун рассказал о кадровой ситуации в команде во время подготовки к матчу первенства УПЛ против Колоса.

"У Никиты Бурды были определенные проблемы со здоровьем, не связанные с его травмой, – цитирует Андрея Шморгуна официальный сайт Динамо. – Последние три-четыре дня он провел в больнице, а в пятницу вернулся к беговой работе и продолжает реабилитацию по восстановлению коленному сустава, работая по индивидуальному плану".

"Что касается Сергея Сидорчука, то он также проходит индивидуальную реабилитацию. С момента его травмы прошла почти неделя, и в начале следующей недели мы планируем снять швы. Про подробности его реабилитации пока говорить рано, потому что сейчас мы занимаемся только раной. Могу сказать лишь, что она чистая и заживает хорошо".

"Также отмечу, что в следующую среду команда пройдет тесты на COVID-19. Это плановое тестирование, которое мы делаем каждые две недели. Результаты получим перед матчем 28-го тура против Десны".

Ранее сообщалось, что Сидорчук не винит полузащитника Зари Ловре Цвека, получившего за нарушение на капитане Динамо трехматчевую дисквалификацию.