Украина

Хавбек Ворсклы высказался о ничейном результате против ПФК Львов.

Львов сыграл в результативную ничью с Ворсклой в рамках 29-го тура украинской Премьер-лиги. Автором первого гола в составе полтавчан стал 20-летний полузащитник Артем Челядин, для которого данное взятие ворот стало дебютным в рамках первенства Украины.

"Отдали все эмоции на поле. Была очень тяжелая игра и весьма непростой соперник. Нам дали шанс, которым мы хотели воспользоваться. Могли выиграть в этом матче, а могли и проиграть. Я думаю, ничья — результат закономерный".

"Перед игрой был минимальный мандраж. Особенно когда гимн играл. А потом с первым пасом все пошло. Когда "голик" забили, то сразу поняли, что можно играть с этим соперником".

"Эмоции после первого гола в УПЛ? Они просто переполняют, хочется забивать еще и еще", — заявил Челядин в программе #ЗалишайсязФутболом.

Смотрите видео голов и обзор матча ПФК Львов — Ворскла на Football.ua.