Украина

Защитник киевлян прокомментировал ожидания от центрального поединка тура.

Виталий Миколенко считает, что Шахтер будет играть только на победу, а Динамо обязано не позволить чемпиону Украины добиться назначенной цели.

"Конечно, в моральном и физическом плане после поражений восстанавливаться сложнее. Но вместе с тем, думаю, мы будем гораздо злее и постараемся отдать все силы для победы в этом матче.

Думаю, у Шахтера тоже будет мотивация играть на победу — наша команда для них такой же серьезный раздражитель, как и они для нас, потому недооценки или расслабленности не будет. Для нас же это принципиальная игра: нам нужно и очки набирать, и вообще каждая победа над Шахтером для нас очень важна.

Если мы трижды им уступили, то в четвертый раз просто обязаны победить хотя бы ради болельщиков и людей, которые смотрят наши матчи по телевизору и поддерживают нас", — приводит слова Миколенко официальный сайт Динамо.

Матч Динамо — Шахтер начнется 4 июля в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.