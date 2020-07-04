Защитник киевлян прокомментировал ожидания от центрального поединка тура.
Виталий Миколенко, фото Динамо
04 июля 2020, 15:15
Виталий Миколенко считает, что Шахтер будет играть только на победу, а Динамо обязано не позволить чемпиону Украины добиться назначенной цели.
"Конечно, в моральном и физическом плане после поражений восстанавливаться сложнее. Но вместе с тем, думаю, мы будем гораздо злее и постараемся отдать все силы для победы в этом матче.
Думаю, у Шахтера тоже будет мотивация играть на победу — наша команда для них такой же серьезный раздражитель, как и они для нас, потому недооценки или расслабленности не будет. Для нас же это принципиальная игра: нам нужно и очки набирать, и вообще каждая победа над Шахтером для нас очень важна.
Если мы трижды им уступили, то в четвертый раз просто обязаны победить хотя бы ради болельщиков и людей, которые смотрят наши матчи по телевизору и поддерживают нас", — приводит слова Миколенко официальный сайт Динамо.
Матч Динамо — Шахтер начнется 4 июля в 19:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.