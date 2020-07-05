Украина

Главный тренер Днепр-1 Дмитрий Михайленко прокомментировал победу над Олимпиком.

Дмитрий Михайленко остался доволен тем, как Днепр-1 действовал в матче 29-го тура чемпионата Украины против Олимпика.

"Мы сделали ставку на дебют, много атаковали, прессинговали, — цитирует тренера Днепр-1 официальный сайт Олимпика. – За это мы были вознаграждены забитым мячом, но, к сожалению, не смогли развить успех в первом тайме".

"Как только мы прекратили прессинговать, соперник завладел территорией и начал создавать моменты. После перерыва игра выровнялась. Очень хорошо, что Булеца забил второй мяч, после которого нам уже было проще".

"Мы стараемся работать над надежностью обороны, ведь если ты не пропускаешь, то уже гарантируешь себе минимум одно очко. Именно поэтому я рад, что сегодня мы не пропустили, хотя у соперника было как минимум два очень опасных момента — у Тейшейры и Шахаба".

После 29-го тура Днепр-1 лидирует во второй шестерке, опережая Мариуполь на 4 очка, но сыграв на один матч больше.