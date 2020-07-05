Украина

Главный тренер Олимпика Игорь Климовский прокомментировал поражение от Днепр-1.

Главной причиной поражения в 29-м туре чемпионата Украины Игорь Климовский считает проваленный дебют поединка против Днепр-1.

"Мы провалили первые 20 минут, – цитирует главного тренера Олимпика официальный сайт Днепр-1. – Пропустили, потом выровняли игру, создали несколько моментов, но снова не смогли их реализовать. У нас не хватает мастерства, но во втором тайме именно мы контролировали игру".

"К сожалению, кроме трех очков, мы потеряли Баланюка. Похоже, что он надорвал мышцу и выбыл до конца сезона. Но точно что-то сказать можно будет после медицинского обследования".

После 29-го тура Олимпик занимает четвертое место во второй шестерке, набрав 24 очка, отставая от Ворсклы на 4 пункта и опережая ФК Львов по дополнительным показателям.