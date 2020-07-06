Украина

Football.ua разбирает спорный эпизод с назначенным пенальти в ворота луганской Зари в матче с Александрией (2:2).

Поединок 29-го тура украинской Премьер-лиги между Зарей и Александрией завершился в результативную ничью (2:2), из-за чего луганский клуб потерял возможность вернуться на вторую строчку в турнирной таблице и остался четвертым. Впрочем, уже по канонам нашего чемпионата матч не обошелся без спорного эпизода.

Главный арбитр встречи Екатерина Монзуль на 76-й минуте, воспользовавшись системой VAR, назначила одиннадцатиметровый в ворота Зари, который успешно реализовал Максим Третьяков. Многие спортивные СМИ и болельщики обвиняют Монзуль в том, что в моменте с пенальти она не увидела офсайд у Дмитрия Шастала, на котором через мгновение и было зафиксировано нарушение правил. В качестве же доказательств судейской ошибки прилагают стоп-кадр, который абсолютно не трактует этот эпизод.

Данный скриншот демонстрирует нам, что футболист Александрии на левом фланге только готовится сделать передачу левой ногой, тогда как около мяча находится именно правая нога (на скриншоте). Из этого следует вывод, что оценивать ситуацию о том, находился ли другой игрок александрийцев в офсайде, по вышеупомянутому стоп-кадру попросту нельзя.

Есть и другой скриншот, где показывается положение футболистов именно в момент передачи. Было ли положение вне игры? Момент действительно непростой, однако вопросов к Екатерине Монзуль и ее решению становится гораздо меньше. Редакция Football.ua предлагает своим читателям проголосовать, находился Дмитрий Шастал в офсайде в этой ситуации.

Вопросы вызвало и само назначение пенальти, хотя Жоэль Абу Ханна придерживал соперника за футболку, что является нарушением правил. Football.ua также предлагает вам путем голосования определить, был ли фол со стороны защитника Зари в этом моменте.

Стоит отметить, что глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи в комментарии для Football.ua оценил работу Екатерины Монзуль в матче Заря — Александрия, посчитав ее решения в вышеупомянутом эпизоде абсолютно верными.