Украина

Глава комитета арбитров УАФ оценил работу Екатерины Монзуль в матче Заря — Александрия (2:2).

Глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи высказался о критике в сторону арбитра Екатерины Монзуль, которая, якобы не зафиксировала офсайд в моменте с назначенным пенальти в ворота Зари в поединке 29-тура украинской Премьер-лиги против Александрии (2:2).

"Там нет офсайда — мяч находится перед игроками. Читайте правило №11 о положении вне игры. Это демонстрирует слабый уровень украинских экспертов. Только чешут языком для создания искусственных скандальных ситуаций", — заявил Лучано Лучи в комментарии для Football.ua.

Отметим, что в официальных правилах футбола, которые утверждены международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), в 11 пункте о положении "вне игры" сказано, что офсайд фиксируется, когда какая-либо часть головы, корпуса или ноги игрока находится ближе к линии ворот команды соперника, чем мяч и предпоследний игрок команды соперника. В данное определение не включаются руки.

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