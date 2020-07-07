Украина

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов оголил проблему команды.

8 июля в Харькове пройдет финал Кубка Украины между Ворсклой и Динамо. Перед этим матчем тренер полтавчан Юрий Максимов дал небольшой комментарий телеканалам Футбол 1/2/3.

"Это финал Кубка и мы попали туда. Ворскла добилась этого. Самое главное — чтобы не перегорели. У нас половина команды — это ребята до 20-ти лет, остальным за 30. Нет среднего возраста. Это наша большая боль", — сказал тренер.

Матч Динамо – Ворскла состоится в Харькове на ОСК Металлист в среду, 8 июля, и начнется в 21.30.

Ранее сообщалось, что финал Кубка Украины обслужит Екатерина Монзуль.