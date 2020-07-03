Украина

Виталий Косовский высказался о ничьей в матче против ПФК Львов.

Львов сыграл в результативную ничью с Ворсклой в рамках 29-го тура украинской Премьер-лиги. Тренер дублирующего состава полтавского клуба Виталий Косовский прокомментировал результат встречи и игру своих подопечных.

"Эти игроки будут играть в молодежном составе. На протяжении месяца они тренировались с первой командой и имеют хорошую форму. Мы настраивались на эту игру и думали за результат. Парни верили и работали эти два месяца на карантине. Сегодня выпал шанс, которым они воспользовались".

"Сегодня ничья 2:2, но она для нас очень важна. Это словно победа. Я думаю, что эта игра запомнится футболистам на всю жизнь. Это шанс, который выпал показать и проявить себя. У футболистов это получилось", — заявил Косовский в программе #ЗалишайсязФутболом.

Смотрите видео голов и обзор матча ПФК Львов — Ворскла на Football.ua.