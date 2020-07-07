Украина

Главный тренер полтавчан дал комментарий перед финалом Кубка Украины.

Ворскла в решающем матче за Кубок Украины сыграет против Динамо. Главный тренер полтавчан считает, что его команда прыгнула выше головы, и был бы рад видеть болельщиков на стадионе.

"Предпочитаю смотреть на вещи реально. Тот факт, что мы пробились в финал и попали на этот праздник, уже говорит о том, что команда прыгнула выше головы. Еще вчера мы шли на последнем месте в чемпионате и мечтали удержаться в Премьер-лиге, а теперь можем реально замахнуться на еврокубки. Это само по себе большое достижение, а что будет дальше — покажет время.

На двести процентов поддерживаю инициативу Динамо о болельщиках на стадионе! Ладно в чемпионате игры проходят без публики, но кубковый финал — это праздник не только для команд, но и для их болельщиков. Сами посудите: если пустили метро, троллейбусы, открыли рестораны — почему не пустить народ на трибуны?



Стадионы ведь не закрытые помещения, там свежий воздух! Организуйте дистанцию хоть в полтора метра, хоть в два, поставьте условие, чтобы люди пришли в масках — и пусть финал не будет похож тишиной на рядовой спарринг на сборах. Футбол у нас и без того не лучшие времена переживает — не следует добивать его окончательно", — приводит слова Максимова официальный сайт киевлян.

Финальный поединок турнира, в котором сойдутся Динамо и Ворскла, состоится в Харькове, восьмого июля. Начало встречи запланировано на 21:30.