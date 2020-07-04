Украина

Наставник Ворсклы высказался о ничьей в матче с ПФК Львов.

Львов сыграл в результативную ничью с Ворсклой в рамках 29-го тура украинской Премьер-лиги при том, что полтавский клуб выставил на матч молодежный состав. Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов прокомментировал результат встречи и игру своих подопечных.

"Я рад за ребят, которые не подвели. Есть надежда, что они станут великими футболистами. Поймите правильно: те ребята, которые с нами тренируются, — это девять человек (7 футболистов, игравших со Львовом, и 2 вратаря). Я думаю, они немного опыта набрались, потому что играли с мужиками. Этот опыт будет переходить на игру".

"Переживал за игроков. Видно, что у парней глаза горят, но где-то чего-то не хватает. Мы не ругаем их за ошибки. Самое главное — желание. Понятно, что в 17, 18, 19 лет они не будут футболистами. Есть игроки, которых надо хвалить, кого-то — бить по голове, потому что талант может пропасть. Надеюсь, что эти парни в дальнейшем станут футболистами".

"Исенко? Я рассчитывал, что он покажет себя лучше, но не было таких ударов, где он мог выручить. Надеялся на большее. Где он мог — помогал команде и выручал".

"Кравчук? Я ему делаю много замечаний. Не хочу, чтобы этот талант пропал. Я говорил, что у него есть две дороги: или ты умрешь у меня, или будешь играть в футбол дальше. Его надо бить по голове, чтобы он понимал", — заявил специалист в программе #ЗалишайсязФутболом.

Кроме того, Юрий Максимов высказался о предстоящем финале Кубка Украины, в котором его команде будет противостоять киевское Динамо.

"У нас некоторые футболисты травмированы. Нам очень важно, чтобы они восстановились к финалу. Это Ндиайе, Саня Скляр, Васин под вопросом, Якубу — это игроки, которые не играли с Олимпиком", — добавил Юрий Максимов.

Смотрите видео голов и обзор матча ПФК Львов — Ворскла на Football.ua.