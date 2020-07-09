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Football.ua оценивает действия футболистов киевского Динамо и полтавской Ворсклы в финальном поединке Кубка Украины.

Упорная борьба команд, крайне спорное решение арбитра, пара голов, 120 минут игрового времени, невыполненное обещание перед юным футболистом и продолжительная и умопомрачительная по своему ходу серия пенальти — все это уместил в себя финальный поединок Кубка Украины в этом, уже подходящем к своему завершению, сезоне.

Киевское Динамо наконец-то смогло увезти с собой из Харькова данный трофей, преодолев томительные пять лет ожидания и вытерпев гегемонию донецкого Шахтера в этом состязании. Однако похвалы достойны обе стороны. Полтавская Ворскла размочила свою "идеальную" статистику финалов Кубка, но при этом не побоялась сыграть с сильным соперником по своему сценарию, за что можно только выразить благодарность подопечным Максимова. Битва получилась на загляденье! Все же, настоящей кульминацией стала серия послематчевых пенальти, в которой команды сделали как минимум по семь результативных ударов.

Football.ua оценивает игру футболистов Динамо и Ворскла в матче на ОСК "Металлист" (по 10-балльной шкале).

Динамо Киев

Георгий Бущан — 6,0. Вновь состоялся поединок такого характера, где игра голкипера Динамо, насколько уверенной бы она ни была, не может идти в сравнение с визави на противоположной половине поля. Имел ли Бущан моменты для откровенно спасения своих владений? Ответом станет скорее "нет", чем "да". Однозначно в перечень положительных достижений ему пойдет отраженный пенальти в послематчевой серии, но и в этом компоненте Резник сумел повторить его достижение.

Томаш Кендзера — 6,5. На своем фланге поляк в первом тайме сумел создать предголевую передачу на Карлоса Де Пену, после чего Динамо оформило свой первый и единственный гол в этом поединке. В дальнейшем, хотелось бы увидеть большее число подключений Кендзеры к атакам подопечных Михайличенко. Этому совету он последовал уже с начала второго тайма, но судя по количеству выходов Ворсклы в контратаки в эти зоны, действительно лучше было бы оставаться позади.

Александр Сирота — Артем Шабанов — 6,5. Пара центральных защитников Ворсклы сыграла настолько уверенно, что их соперникам было тяжело превзойти их показатели. Сироте намного комфортнее играть в паре с полноценным игроком на своей позиции, что может показать даже поверхностное сравнение отчетной встречи и предыдущего матча Динамо с Шахтером. И все же, ошибкой Александра в этот вечер можно считать фол на фланге, который привел к стандарту, после розыгрыша которого началась подготовка гола Ворсклы. По поводу игры Шабанова сложно высказать какие-либо претензии. Артем не проигрывал в тех ситуациях, где имел хоть какие-то шансы оказаться первым на мяче, поэтому провел матч на должном уровне.

Виталий Миколенко — 7,0. Левый фланговый защитник Динамо был особенно опасен для соперников во втором тайме, когда киевляне перешли к безраздельному контролю мяча на чужой половине. В позиционных розыгрышах Виталий чувствует себя превосходно, что неоднократно показал своими опасными прострелами. В этой игре, к несчастью для Михайличенко, их некому было замыкать.

Сергей Сидорчук — 6,0. Попытка принять мяч на грудь после подачи с правого фланга в центре своей штрафной? Сидорчук решил сыграть с Судьбой в рулетку, но в итоге жертвой могла стать его команда. В остальное время матча за Сергеем не наблюдалась привычная активная игра в поддержании атак, хотя вряд ли таких действий требовала какая-либо из ситуаций в этом напряженном матче.

Георгий Цитаишвили — 5,5. Очередной поединок, по итогу которого воспитанник академии Динамо рискует оказаться на скамейке запасных за спиной более опытного партнера по команде. Цыганков уже практически восстановился после травмы и, скорее всего, будет играть в основе в решающих матчах клуба в концовке сезона. У Георгия был шанс зарекомендовать себя в этот вечер, но исчерпал он себя по завершению первого часа игрового времени.

Виталий Буяльский — 6,5. Виталий сыграл чуть заметнее, чем партнеры по треугольнику в центре поля, но все равно не дотянул до привычного для себя уровня после выхода из карантина. Возможно, мы уже и сами стали заложниками результативности Буяльского в последнее время, но по игре против Ворсклы к нему накопились вопросы по самоотдаче в атакующих действиях. Черновую работу в обороне за него успевал выполнять Сидорчук, поэтому особых действий позади не требовалось, однако в конце основного времени, когда Динамо начало давить на соперника, еще один источник опасности для чужих ворот не помешал бы.

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Владимир Шепелев — 6,0. У полузащитника Динамо, по мнению большинства читателей нашего сайта, арбитры украли гол в середине второго тайма. Все возможно, однако помимо этого эпизода Владимир редко давал поводы о себе говорить. Серия из не самых качественно проведенных поединков для Шепелева продолжилась и в финальном матче за Кубок Украины, что не может не тревожить перед решающим фрагментом сезона для Динамо.

Карлос Де Пена — 6,5. Вербичу в атаку кто-то должен был подносить снаряды, в условиях, когда остальные партнеры по полузащите сыграли не так уж и уверенно. Уругваец вполне справился с этой задачей. Даже гол одноклубнику сумел организовать в не совсем характерном стиле для игрока с подобными физическими характеристиками. И ведь это был не единственный эпизод, когда Карлос сыграл головой в чужой штрафной в этой встрече. И как в этом контексте не подметить достаточно серьезный показатель среднего роста у линии обороны Ворсклы.

Беньямин Вербич — 7,5. А нужен ли центр форвард для текущей модели Михайличенко, если брать во внимание такое желание и возможности словенца показывать действительно высокий уровень на данной позиции? Заметно ли было отсутствие Назария Русина на футбольном поле в этот вечер? Ответы на эти и другие подобные вопросы будут находиться в одной плоскости. Вербич сыграл в ответственном поединке чуть не лучше, чем во всех поединках второй части сезона, напомнив, что продолжает оставаться качественным приобретением клуба. Проблема только в том, что такие матчи ему удаются далеко не всегда.

Виктор Цыганков — 6,5. Капитан Динамо вновь успешно вышел на замену, показав величину разницы между игрой киевлян в атаке без его участия и с присутствием лидера команды на поле. Ни в какое сравнение не может идти банальное число моментов, которое Цыганков создал у чужой штрафной за отведенное ему время. Оборона Ворсклы трещала перед овертаймами, и в этом есть прямая заслуга одного вовремя выпущенного на замену игрока.

Николай Шапаренко и Александр Андриевский появились на поле уже с прицелом на серию пенальти и справились со своей задачей уверенной реализацией.

Ворскла Полтава

Дмитрий Резник — 8.0. Определенно точно разделил бы лавры абсолютного героя для своей команды голкипер Ворсклы, если бы полтавчанам удалось в итоге добыть успех. Его сейвы происходили в ключевые моменты противостояния, по исходу которых болельщики могли и не увидеть дополнительного времени и этой напряженной серии пенальти, поэтому вклад Резника в общее впечатление от футбола в этот вечер просто нельзя не отметить. Блестящие сейвы и отменная игра на линии.

Игорь Пердута — 6,0. Фланги обороны полтавчан были привязаны к своей номинальной роли защитников в виду реальной угрозы получить наступление Динамо через пару Миколенко – Кендзера. А ведь, помимо крайних защитников, у Динамо в этой игре стабильно работали фланги полузащиты, поэтому на Пердуту и Сапая свалился приличный объем работы. Отчасти, у них получилось справиться с ним, но на общей картине матча выделиться это им явно не помогло.

Владимир Чеснаков – Пап-Альюн Ндиайе — 7,0. Центр обороны Ворсклы в этом сезоне заслуживает отдельного итогового обзора. Наряду с абсолютно провальными матчами, Ндиайе и Чеснаков способны показать чуть не лучшее парное взаимодействие среди команд УПЛ. На отчетный матч пришелся именно второй вариант, хотя Альюн мог сделать все, чтобы так нельзя было считать, когда в самом начале встречи оступился под прессингом Буяльского. В остальных моментах и Чеснаков, и Ндиайе просто ложились костьми ради возможного успеха своей команды.

Вадим Сапай — 6,0. Как уже было отмечено при характеристике игры Пердуты, главной опасностью для Ворсклы виделось использование соперниками подключений с флангов. Собственно, свой гол киевляне так и забили: Кендзера подал на Де Пену из зоны левого защитника. Отметиться игрой в атаке Сапаю не позволяло указание тренерского штаба об игре в обороне, а как тогда он еще мог исправить оплошность? Вдобавок, Вадим не реализовал одиннадцатиметровый в серии, однако это уже больше добавочный фактор.

Александр Скляр — 6,5. Опорный полузащитник Ворсклы давно уже перешел из стадии простых "лесорубов" в полноценную рабочую единицу в центре поля. Бойцовский характер здорово помогал Александру противостоять киевлянам в своей зоне, так что большинство единоборств осталось за ним. Однако полученное в первом тайме предупреждение дало о себе знать в овертайме, когда Максимов снял игрока в рисковой позиции от греха подальше.

Давид Пуцлин — 6,5. Игра Скляра в центре поля не была бы целостной без его партнера по команде. Пуцлин гармонично дополнял Александра в креативной части построения полтавчан. Пускай персональной борьбы с соперниками у Давида в итоге было меньше, но переход от обороны к атаке у Ворсклы бы без него не получился. Да еще и со столь невнятной игрой Владислава Кулача.

Якубу Наджееб — 5,5. Мало было шансов у полузащитника полтавчан затмить своего партнера по команде на противоположной стороне поля. Ганец добротно отбегал свое время с акцентом на оборону, прикрывая фланг, где располагались Миколенко и Де Пена, после чего был заменен на более опытного Опанасенко в перед овертаймом.

Владислав Кулач — 5,0. Этот матч мог стать для украинского полузащитника Ворсклы пропуском к возможному трансферу в неплохую команду в это межсезонье, однако Владислав в очередной раз растерялся в противостоянии с серьезным оппонентом, что уже происходило в его карьере не один раз. Вроде бы и старался Кулач демонстрировать присущий ему стиль игры, но замена в конце основного времени договорит о многом. Явно не сказал свое слово игрок в этот вечер, о чем и свидетельствовала его реакция на уход с поля. Три хороших нереализованных момента, после одного из которых Степанюк попросту взялся за голову.

Ибрагим Кане — 6,5. Малиец был прекрасен в моменты поединка, когда Ворскла старалась показывать атакующий футбол. Особенно удивил своим выступлением Ибрагим в начале встречи, когда, собственно, и был забит полтавчанами гол. Разумеется, что креативный игрок мало чем может отметиться при закрытом стиле, который демонстрировала Ворскла под занавес встречи. Однако даже в таких условиях Кане постоянно забирал внимание обороны на себя.

Руслан Степанюк — 7,0. Авторство гола в финале Кубка Украины для форварда навсегда войдет в список достижений в персональной карьере. Степанюк сделал в том эпизоде ровно то, чем славился по ходу сезона — потерялся из виду защитников в чужой штрафной, после чего оказался в нужный момент в нужном месте. От форварда большего и не требовалось.

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Евгений Опанасенко — 6,0. Украинец выходил на замену цементировать оборону Ворсклы, и глядя на итоговый счет на табло, можно сказать, что со своей задачей он справился. От Евгения требовалась большая надежность, чем от Якубу, который под занавес основного времени начал выпадать из общего построения полтавчан, и игрок справился с задачей тренерского штаба.

Луизао — 6,0. По визуальному восприятию, бразилец мог предоставить своей команде намного больше опций в атаке в этот вечер, если бы вышел вместо Кулача с первых минут, а не на завершающую четверть часа основного времени. Луизао хорошо себя чувствовал при построении контратак, а большего не позволяли совершать соперники, да и модель, избранная Ворсклой, не предполагала иного сценария развития событий, кроме как удерживать номинально атакующего игрока внутри своей половины.

Эдин Шехич и Владимир Баенко появились на поле уже в дополнительное время, поэтому не успели наиграть на должную оценку. Пусть на счету Баенко и останется незабитый решающий пенальти в итоге, а также фактическое нивелирование возможности сыграть для Павла Исенко в этой встрече, однако тренерский штаб принял свое решение. Хотя в полуфинальном матче Владимир тоже не реализовал одиннадцатиметровый, но тут уже вопросы непосредственно к составлявшему список.