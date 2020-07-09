Украина

Киевляне без еврокубков не останутся.

Динамо сумело в финальном поединке за Кубок Украины завоевать трофей, обыграв в серии послематчевых пенальти полтавскую Ворсклу.

Таким образом, победа в турнире гарантировала киевской команде участие в групповом этапе Лиги Европы на тот случай, если "бело-синие" займут место ниже третьего в турнирной таблице УПЛ.

К слову, главный тренер Динамо Алексей Михайличенко собрал уже пятый трофей за время своего пребывания во главе столичного клуба.

Вашему вниманию предлагается видеообзор решающего поединка между Динамо и Ворсклой.