Украина

Черниговский клуб обеспечил себе участие в одном из европейских турниров.

Победа киевского Динамо в финале Кубка Украины над Ворсклой позволила Десне гарантировать участие в следующем еврокубковом сезоне.

На данный момент черниговский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице, опережая Динамо по дополнительным показателям. При этом подопечные Александра Рябоконя гарантированно не опустятся ниже четвертой строчки.

Успех киевлян в Кубке и поражение Ворсклы, которая находится во второй шестерке, позволили Десне обеспечить участие как минимум в квалификации Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Динамо гарантировало себе участие в групповом этапе Лиги Европы.