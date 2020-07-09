Украина

Хавбек Динамо высказался о победе над Ворсклой в финале Кубка Украины.

Динамо завоевало Кубок Украины, обыграв полтавскую Ворсклу по итогам серии пенальти. Победный для киевского клуба одиннадцатиметровый реализовал защитник Артем Шабанов, а его одноклубник Беньямин Вербич поделился эмоциями после этого момента.

"Ощущения, конечно, хорошие. Когда Шабанов бил пенальти, я сказал ему, что если он не забьет, я буду плакать три дня. Очень хотелось выиграть, у нас очень тяжелый сезон. Этот Кубок будет подгонять нас вперед, чтобы в последних играх мы сыграли на все силы", — заявил Вербич в интервью телеканалам Футбол.

Смотрите видео голов, серию пенальти и обзор матча Динамо — Ворскла на Football.ua. Также наша редакция оценила действия футболистов в этом финале Кубка Украины.